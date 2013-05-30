Кличко в Донецке завтра не будет
14:04, 30 мая 2013Политика
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Лидер политической партии "УДАР" Виталий Кличко не примет участия в акции оппозиционных сил в Донецке 31 мая.
Виталий Кличко будет в Василькове
Об этом в комментарии «ОстроВу» сообщила пресс-секретарь партии «УДАР» Оксана Зиновьева.
«Виталий Владимирович завтра едет в Васильков, там наш кандидат баллотируется, второго числа выборы. И такая ситуация неоднозначная: большое давление на кандидата и завтра у Виталия Кличко встреча в Василькове» - отметила Оксана Зиновьева.
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В пресс-службе партии также сообщили, что "УДАР" в Донецке на акции оппозиции «Вставай, Украина!» будут представлять народные депутаты Оксана Продан, Ярослав Гинка и Сергей Каплин.
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