В ПР решили, что оппозиция готовит новый крестовый поход против Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на очередной 21-й сессии Донецкого областного совета заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов Игорь Чичасов.

По его словам, предстоящая акция оппозиции в Донецке – «это новый крестовый поход против Донбасса – это не что иное, как хорошо спланированная провокация».

При этом Чичасов добавил: «Мы хорошо помним приезд сюда и Ющенко, и Тимошенко, и по такому же пути сегодня пошли и Тягнибок, Кличко и Яценюк. Что они хотят продемонстрировать Донбассу?! Ответ лежит на поверхности – провокации, популизм, пещерный национализм ну и, извините, морковку».

По теме: В Батькивщине готовы поспорить, что акция в Донецке не пройдет тихо

Чичасов подчеркнул, что «такой инструмент мал, чтобы завоевать сердце избирателей Донбасса», поэтому в Партии регионов уверены, что оппозиционеры «едут в Донецк поисках скандала, они едут сюда в поисках большой драки».

В областной организации Партии регионов уверены, что оппозиция намеренно хочет проводить акцию в Донецке на площади возле здания областной государственной администрации, где уже запланированы другие мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.

«Они (оппозиционеры) сознательно хотят сорвать детям праздник, чтобы обвинить нас, что мы мешали им спокойно митинговать. Не получив разрешение городских властей на это мероприятие, они рекламируют свою акцию», - посетовал Чичасов.

Он заявил, что «по нашим данным, акция эта будет малочисленна, сегодня в Донецкую область направляются автобусы из соседних областей Украины».

«То есть, акция в Донецке пройдет без дончан… Этим экстремистам нужен скандал, а возможно и гражданское столкновение», - заключил Чичасов и призвал жителей Донецкой области «не поддаваться на провокации со стороны оппозиции».

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Донецке состоятся марш и митинг в рамках общенациональной акции протеста «Вставай, Украина!»

28 мая Донецкая областная парторганизация «Батькивщины», в соответствии с действующим законодательством, направила председателю Донецкого городского совета Александру Лукьянченко сообщение о проведении 31 мая в Донецке мирного шествия и мирного собрания.

Шествие во главе с лидерами оппозиции начнется в 16.00 на улице Артема от Донецкого национального театра оперы и балета им. А.Соловьяненко. После марша состоится митинг возле Донецкой областной государственной администрации.

29 мая в пресс-службе Донецкой областной организации партии «УДАР» заявили, что донецкая власть прибегает к всевозможным методам, чтобы сорвать проведение акции «Вставай, Украина!» 31 мая.