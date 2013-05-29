Муж Тимошенко догадывается, зачем Кузьмин устраивает свои «шоу»

Об этом он сказал радио «Свобода».

В то же время, по его мнению, эти показания не вписываются в сценарий ГПУ, а дело об убийстве, в причастности к которому обвиняют его жену, «полностью развалено».

Он также назвал «неадекватными и не присущими здоровому человеку» заявления первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина о том, что «в Чехии, которая предоставила политическое убежище некоторым нашим гражданам, проводились мероприятия по дискредитации украинской власти и лично Президента Украины».

По словам Александра Тимошенко, «таких, как Ренат Кузьмин, нанимают только для расправы над своими политическими оппонентами».

В целом все заявления Кузьмина муж экс-премьера считает «провокацией и продуманной акцией группы лиц, которые пытаются сорвать процесс евроинтеграции и подписания Соглашения об ассоциации осенью 2013 года».

По мнению Тимошенко, «всеми своими шоу и заявлениями» Кузьмин «позорит не только правоохранительную систему и саму Украину, но и звание прокурора и ГПУ и даже своего Президента в глазах международного сообщества».