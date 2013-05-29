Муж Тимошенко догадывается, зачем Кузьмин устраивает свои «шоу»
Муж бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр Тимошенко заявляет о готовности давать показания по уголовному делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.
Об этом он сказал радио «Свобода».
В то же время, по его мнению, эти показания не вписываются в сценарий ГПУ, а дело об убийстве, в причастности к которому обвиняют его жену, «полностью развалено».
Он также назвал «неадекватными и не присущими здоровому человеку» заявления первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина о том, что «в Чехии, которая предоставила политическое убежище некоторым нашим гражданам, проводились мероприятия по дискредитации украинской власти и лично Президента Украины».
По словам Александра Тимошенко, «таких, как Ренат Кузьмин, нанимают только для расправы над своими политическими оппонентами».
В целом все заявления Кузьмина муж экс-премьера считает «провокацией и продуманной акцией группы лиц, которые пытаются сорвать процесс евроинтеграции и подписания Соглашения об ассоциации осенью 2013 года».
По мнению Тимошенко, «всеми своими шоу и заявлениями» Кузьмин «позорит не только правоохранительную систему и саму Украину, но и звание прокурора и ГПУ и даже своего Президента в глазах международного сообщества».