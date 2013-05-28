Фюле: Гей-парад является одним из многих сигналов роста толерантности в Украине

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле считает, что проведение гей-парада в Киеве стало одним из сигналов повышения уровня толерантности в Украине.

Такое мнение он выразил в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Мне известно о гей-прайде. Я могу сказать очень четко, что это не то, что предусмотрено Планом по либерализации виз, однако в то же время я вижу это как один из многих сигналов роста толерантности в Украине. И я хотел бы видеть то же в других партнерах, в частности, в тех, кто хотел бы через выполнение требований планов либерализации виз иметь безвизовые возможности для путешествий в страны Шенгена”, - сказал комиссар.

Он подчеркнул, что для ЕС наибольшее значение имеет наличие в странах-партнерах четкого антидискриминационного законодательства.

“Это одно из требований обеспечения того, что страны-партнеры вносят свой вклад в План действий по либерализации виз. Мы, конечно, заинтересованы не только в законодательстве самом по себе, а также в реализации норм законодательства. Мы заинтересованы увидеть, какие гарантии есть для толерантности в обществе”, - подчеркнул Фюле.

Как сообщал УНИАН, «Марш равенства» сообщества ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы) прошел в Киеве 25 мая. По разным оценкам, в мероприятии приняли участие от 50 до 100 человек, которых усиленно охраняли сотрудники милиции.

Сначала гей-парад планировался в центре Киева, однако суд запретил проведение 25 мая, в День Киева, всех мероприятий, кроме официальных.