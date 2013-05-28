Мороз: новая Конституция будет через три дня

00:02, 28 мая 2013
Политика
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31 мая Конституционная ассамблея собирается представить украинцам концепцию нового Основного Закона страны, которой предлагается Конституцию изменить “ процентов на 30”.

Александр Мороз: до новой Конституции осталось три дня

Об этом член ассамблеи, бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз сообщил «Вестям» (номер от 27 мая с. г.).

По его словам, “в целом, все предложения привязаны к действующей Конституции и не вносят радикальных изменений в конституционный строй”. Он сказал, что среди предложений нет изменения системы выборов Президента — его по-прежнему будут избирать всенародно, а не в парламенте, также не поменяется и число народных депутатов — их останется 450 человек.

Мороз сообщил, что включены предложения по усилению влияния парламента на правительство. По его словам, предлагается, чтобы правительство слагало полномочия перед новоизбранным парламентом, а не Президентом, как сейчас. Также некоторые члены ассамблеи хотят вернуть норму, когда членов Кабмина утверждает и увольняет парламент.

На местном уровне сохранится назначение глав областных государственных администраций Президентом. Также есть предложение ликвидировать райадминистрации и передать их полномочия райсоветам.

Как сообщал УНИАН, Конституционная ассамблея была создана указом Президента Украины от 12 мая 2012 года как специальный вспомогательный орган при главе государства.

Главной целью создания и деятельности Конституционной ассамблеи является подготовка законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

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Председателем Конституционной ассамблеи назначен бывший Президент Украины Леонид Кравчук, заместителем председателя – директор Института государства и права имени В.М.Корецкого НАН Украины Юрий Шемшученко, секретарем – советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марина Ставнийчук.

В состав ассамблеи вошли 95 человек. Среди них - представители фракций и групп Верховной Рады, партий, Национальной академии наук, национальных отраслевых академий и академических научных учреждений, других научных учреждений и высших учебных заведений, профильных общественных организаций и независимых экспертно-аналитических центров. Представители оппозиции отказались принимать участие в работе ассамблеи.

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