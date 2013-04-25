Кравчук: Новый проект Конституции будет готов к концу мая

Об этом в интервью «Сегодня» сказал экс-президент Украины, глава Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук.

«Мы во вторник рассмотрели и утвердили первый вариант подготовленных изменений в Конституцию, решили создать рабочую группу, чтобы уже вместе привести все предложения к одному стилю, чтобы не перетекали одни мысли из раздела в раздел. В 10-х числах, как майские (праздники) пройдут, рассмотрим снова их на оргбюро и, думаю, уже разошлем новый проект Конституции и презентуем его 20-25 мая», - отметил он.

В то же время, на вопрос, что изменится, Л.Кравчук ответил, что работа над Конституцией - одна из сложнейших и оказалась сложнее, чем он предполагал. «Там предлагается ряд новелл, дополнения к тексту, нужно прописать в новой Конституции судебную реформу, реформу правоохранительной системы, добавятся новые разделы: например, об охране Конституции», - сказал бывший Президент.

Также, сообщил он, прописана будет ответственность за несоблюдение Конституции должностными лицами, «потому что она не должна быть как заклинание, когда ее никто не выполняет».

Л.Кравчук отметил, что среди предложений обсуждается сокращение числа депутатов - до 300, а также двухпалатный парламент. «Это не просто словесные предложения, но это еще не утверждено. Хотя мне кажется, не так уж важно, сколько палат в парламенте. Есть страны с однопалатным парламентом, есть, - с двухпалатным. Все зависит не от количества палат, а от состава парламента и его ответственности: пришли люди в парламент работать для народа или использовать народ», - сказал он.

По словам экс-президента, Конституционная ассамблея также рассмотрит вопрос о конституционности закона о референдуме: о том, можно ли менять на нем Конституцию.

«Шестеро членов Ассамблеи подали такое заявление, потому мы не можем игнорировать этот вопрос. Но Конституционная ассамблея действует согласно положению и уставу, а он не дает нам права такой оценки, иначе получается, что мы перенимаем полномочия Конституционного Суда», - подчеркнул Л.Кравчук.

Он считает вопрос изменения Конституции на референдуме неоднозначным. «Изменения Конституции, согласно ее 13-му разделу, - это компетенция парламента. То есть, изменение Конституции на референдуме не предусмотрено самой же Конституцией. Но тут возникает вопрос: вот мы изменения подготовили, их одобрила Венецианская комиссия, Совет Европы, Президент подает проект в парламент, а он не может принять их. Ведь вы сами понимаете, что этот парламент ее не примет. Что тогда делать украинскому народу, если парламент в драках забыл про Украину? Для этого и приняли закон о референдуме. Если парламентский кризис не дает возможности принять Конституцию новую, ее примет народ. А изменения нужны обязательно: об этом говорит и Венецианская комиссия. У нас очень много коллизий в Основном Законе» - сказал Л.Кравчук.