Кожара: Избирательного правосудия в Украине нет - есть дело Тимошенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Кожара заявил сегодня в своем выступлении на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Я абсолютно убежден, что такая система не существует в Украине”, - сказал министр.

“Для меня было бы проще, если бы заменили высказывание “выборочное правосудие” на “дело Тимошенко”, - сказал он.

Министр также выразил убеждение, что нельзя говорить о наличии в Украине политических узников.

“Эта формула - “политические узники” не существует в наших отношениях с ЕС, Советом Европы, ОБСЕ, ООН. Мы считаем, что нет политических узников в Украине”, - сказал Кожара.

Отвечая на вопрос относительно решения Европейского суда по правам человека по делу “Тимошенко против Украины”, министр отметил, что это решение изучают в Украине органы власти, ответственные за юридический анализ, после чего, по его словам, будет сделано соответствующее заявление.