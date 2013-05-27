Кожара: Избирательного правосудия в Украине нет - есть дело Тимошенко
Министр иностранных дел Леонид Кожара заявляет, что в Украине не существует системы выборочного правосудия, а есть только дело бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Кожара заявил сегодня в своем выступлении на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.
“Я абсолютно убежден, что такая система не существует в Украине”, - сказал министр.
“Для меня было бы проще, если бы заменили высказывание “выборочное правосудие” на “дело Тимошенко”, - сказал он.
Министр также выразил убеждение, что нельзя говорить о наличии в Украине политических узников.
“Эта формула - “политические узники” не существует в наших отношениях с ЕС, Советом Европы, ОБСЕ, ООН. Мы считаем, что нет политических узников в Украине”, - сказал Кожара.
Отвечая на вопрос относительно решения Европейского суда по правам человека по делу “Тимошенко против Украины”, министр отметил, что это решение изучают в Украине органы власти, ответственные за юридический анализ, после чего, по его словам, будет сделано соответствующее заявление.