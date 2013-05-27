В Кабмине рассматривают пять источников финансирования ремонта дорог

«Сейчас есть большая проблема в нашей стране - это дороги. И всегда важен вопрос за счет каких источников мы можем эти дороги ремонтировать», - отметил Игорь Прасолов.

При этом он подчеркнул, что повышение акциза на бензин это лишь один из пяти вариантов решения проблемы финансирования, которые обсуждаются в Правительстве.

«Мы прекрасно понимаем, что если мы не найдем источник финансирования (при том не обязательно повышение акциза, есть разные источники финансирования, мы их тоже обсуждаем, их по меньшей мере пять), то мы просто не сможем решить проблему плохих дорог», - подчеркнул Министр.

По словам Министра, возможными источниками финансирования ремонта дорог в Украине могут стать, как средства международных финансовых организаций, так и средства частных инвесторов. Кроме того не исключено строительство некоторых транзитных дорог на условиях концессии.

Также Министр сообщил, что по территории страны планируется установка станций по взвешиванию транспорта, для выявления перевозчиков, которые нарушают требования относительно максимальной массы груза.

«У нас ездят фуры весом, как небольшой вагон, им рельсы нужны, а они ездят по нашим дорогам. В связи с этим одна из мер по улучшению качества дорог заключается в том что в Украине будет расти количество весовых, которые по ходу движения автомобилей будут их взвешивать, для того чтобы при нарушении норм штрафовать», - отметил Игорь Прасолов.

Министр не исключает ужесточение штрафов за нарушение требований к массе груза.

«Сейчас кстати штрафы такие смешные, что не несут никакого карательного эффекта. И здесь позиция некоторые министров заключается в том, что штрафы нужно ужесточать, чтобы люди не возили грузов больше, чем это положено», - говорит Министр.