Кузьмин: Доказательств достаточно, чтобы обвинить Тимошенко в убийстве

У Кузьмина показания Кириченко не вызывают сомнений и он исключает возможность влияния или давления на него со стороны украинских правохранительных органов.

"Кириченко более 15 лет живет в США, он недосягаем для украинской Фемиды, повлиять на него невозможно. Причин для оговора Тимошенко у него не было, и нет на данный момент. Кириченко находится под защитой американских властей как важный свидетель, и повлиять на него украинские следователи никак не могут", - заявил Кузьмин в интервью Форбс-Украина.

В то же время замгенпрокурора признал, что перед допросом Кириченко его жена была задержана в Украине, ее содержали в СИЗО и даже осудили в украинском суде, после чего отпустили в США.

"Генпрокуратура дела в отношении жены Кириченко не закрывала. Дело было направлено в суд. Она даже была под стражей какое-то время. Кириченко была признана судом виновной в совершении преступления на территории Украины, после чего в 2011 году ей было разрешено выехать назад в США, где она и живет уже больше двух лет", - сообщил Кузьмин.

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По его словам, Кириченко сам пришел в украинское консульство и заявил, что у него есть доказательства того, що Тимошенко и Лазаренко заказали убийство Щербаня.

"В 2012 году он пришел в консульство Украины в США с заявлением о том, что убийство Евгения Щербаня заказали Тимошенко и Лазаренко, и о том, откуда ему это известно. Консул принял от него это заявление и направил его в Украину. После этого были попытки через департамент юстиции США допросить свидетеля по процедуре, принятой в США. Потом новый КПК дал нам возможность допросить Кириченко в режиме видеоконференции. Кириченко пришел в консульство и подтвердил все, что рассказывал раньше. Показания, которые он дал на допросе 15 мая 2013 года, полностью соответствуют заявлению, которое он делал в 2012 году", - пояснил замгенпрокурора, не прокомментировав разницу в показаниях Кириченко для суда США и Украины.

Кузьмин говорит, что показаниям свидетелей можно верить и что их достаточно для обвинения Тимошенко в убийстве народного депутата Щербаня.

"Кириченко является основным свидетелем по делу, по которому Лазаренко американский суд приговорил к 10 годам заключения. Аналогичные показания он дал украинскому суду в деле об убийстве Евгения Щербаня. Показания, которые он дал, являются равнозначными по своей доказательственной силе как в американском, так и в украинском суде. И у меня нет сомнений, что он говорит правду. Кроме того, его показания подтверждаются и другими полученными следователями данными. Совокупность доказательств дает нам возможность представить это дело в суд и обвинить Тимошенко в убийстве украинского депутата", - сказал Кузьмин.

Замнегпрокурора также сказал, что ГПУ не рассматривает Кириченко как соучастника преступления.