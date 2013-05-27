Депутаты хотят расширить список тех, кто может попросить о помиловании Тимошенко

Законопроект N2130а "О порядке осуществления президентом помилования" внесен в ВР депутатами Сергем Мищенко (внефракционный) и Николаем Паламарчуком (УДАР), пишет Коммерсантъ-Украина.

"Законопроект написан для того, чтобы помиловать Юлию Тимошенко,— заявил Мищенко.— Мы предлагаем закрепить право ходатайствовать о помиловании не только за самим осужденным, но и за народными депутатами, защитниками, родственниками".

Ранее соратники Тимошенко предлагали парламенту декриминализировать ст. 364 и 365 Уголовного кодекса, по которым осуждена экс-премьер, а также обращались к президенту с ходатайством о ее помиловании.

Представители Партии регионов считают, что новая инициатива оппозиции не поможет Юлии Тимошенко оказаться на свободе. "Как бы ни изменялась процедура помилования, я не знаю случаев в правовой практике, чтобы осужденного помиловали в то время, когда в отношении него одновременно возбуждены уголовные дела и ведется следствие",— сказал народный депутат Владимир Олийнык.

Сергей Мищенко отметил, что его законопроект дает парламентскому большинству шанс выполнить требования Евросоюза, необходимые для подписания соглашения об ассоциации. "Власть может поддержать оппозицию и решить вопрос освобождения госпожи Тимошенко, на чем настаивает Европа — этот законопроект дает им такой шанс",— подчеркнул депутат.

В Партии регионов заявили, что законопроект не поддержат.