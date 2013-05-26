Кокс и Квасневский съездили к Тимошенко

Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасневский посетили сегодня Центральную клиническую больницу Укрзализныци в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, около 17:55 кортеж автомобилей с европолитиками выехал с территории медицинского учреждения.

Всего в больнице Кокс и Квасневский пробыли более двух с половиной часов. Они не прокомментировали свой визит в ЦКБ Укрзализныци - кортеж проехал мимо журналистов.

Сторонники Тимошенко, которые в данный момент дежурят рядом с проходной больницы, встретили автомобили руководителей Мониторинговой миссии ЕП возгласами «Юле-волю!»