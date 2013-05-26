Кокс и Квасневский съездили к Тимошенко
18:35, 26 мая 2013Политика
2976
Кокс и Квасневский посетили больницу Тимошенко.
Кокс и Квасьневский встретились с Тимошенко / Фото: ВРУ
Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасневский посетили сегодня Центральную клиническую больницу Укрзализныци в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, около 17:55 кортеж автомобилей с европолитиками выехал с территории медицинского учреждения.Всего в больнице Кокс и Квасневский пробыли более двух с половиной часов. Они не прокомментировали свой визит в ЦКБ Укрзализныци - кортеж проехал мимо журналистов.
Сторонники Тимошенко, которые в данный момент дежурят рядом с проходной больницы, встретили автомобили руководителей Мониторинговой миссии ЕП возгласами «Юле-волю!»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter