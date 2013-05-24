Милиция поняла как броневик попал на митинг

Об этом заявил начальник ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Коряк в эфире Шустер LIVE.

"Что касается людей, которые были на этом БРДМ, они предоставили все объяснения, мы их допросили, они четко рассказывают, где этот автомобиль был. Его 17 числа завезли на улицу Ольгинскую. Он находился там. С Ольгинской приехал сюда (на митинг)", - заявил он.

По теме: Батькивщина заявляет, что Захарченко соврал с трибуны ВР и должен уйти (видео)

"Автомобиль демилитаризован, у него есть документы, но нет прав у того человека, который им управлял. Он умеет ездить, но удостоверения нет. Они все привлечены к административной ответственности", - добавил Коряк.

"Также будут привлечены те сотрудники на двух блокпостах, которые стояли и пропустили. Проехал еще за БРДМ и автомобиль Nissan Micra черного цвета. Мы не понимаем, что это за автомобиль", - цитирует Украинская правда.