Тимошенко прибыла в Секретариат Президента...

12:48, 28 марта 2006
Политика
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... через вход для иностранцев

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в полдень прибыла в Секретариат Президента Украины для встречи с Виктором ЮЩЕНКО.

"Я хочу создания коалиции и возвращения ко всем нашим целям, которые мы имели во время президентских выборов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналистам перед началом встречи, сообщает “Украинская правда”.

На вопрос, согласится ли В.ЮЩЕНКО внести ее кандидатуру на должность премьера, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: "Думаю, что сейчас нам нужно говорить о принципах и целях возвращения к нашим старым идеалам".

Отвечая на вопрос о создании коалиции с Партией регионов, Ю.ТИМОШЕНКО попросила: "Дайте мне поговорить с Президентом".

УП отмечает, что Ю.ТИМОШЕНКО вошла в Секретариат Президента через центральный вход, который предназначен для руководителей иностранных государств.

Перед этим она около пяти минут ожидала в машине, пока для нее откроют ворота, перекрывающие улицу Банковую. А перед тем, как заехать на Банковую, Ю.ТИМОШЕНКО быстро переговорила со своим однопартийцем Богданом ГУБСКИМ, который пересел к ней в машину.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Президента, сегодня В.ЮЩЕНКО проводит политические консультации с руководителями партий и блоков – лидерами парламентской гонки, в частности, Ю.ЕХАНУРОВЫМ («Наша Украина»), Юлией ТИМОШЕНКО (БЮТ), Виктором ЯНУКОВИЧЕМ (Партия регионов) и Александром МОРОЗОМ (СПУ). На сегодняшних встречах планируется обсудить итоги первых демократических выборов и послевыборную ситуацию в Украине, а также принципы и основы, на которых должна формироваться парламентская коалиция.

На сегодняшней встрече с Ю.ЕХАНУРОВЫМ Президент Украины высказал мнение, что при проведении политических консультаций с лидерами избирательной гонки необходимо сформировать общий план действий, который бы обеспечивал стабильность государственного развития на ближайшие четыре года. Он выразил убеждение, что в процессе консультаций «необходимо снять все вопросы, разъединяющие Украину или политический электорат».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня следует вести речь о единстве вокруг национальных ценностей, национальной программы, сформированной, в том числе, в ежегодном обращении Президента к Верховной Раде. «У нас должна быть система ценностей, вокруг которой формируется коалиция, а не система кресел, вокруг которых идет дележ», – подчеркнул глава государства. При этом Президент добавил, что не считает «распределение власти второстепенным», однако, этот вопрос должен быть вторичным.

Президент отметил, что Украина сегодня получает уникальный шанс на консолидацию общества.

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