В Совете судей считают, что нардепы посягают на их независимость

Соответствующее обращение председателя Совета судей, судьи Верховного Суда Василия Онопенко к спикеру парламента Владимиру Рыбаку обнародовано на сайте Верховного Суда, пишет Украинская правда.

"Совет судей Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу событий, которые имели место в Верховной Раде Украины 18 апреля и 16 мая 2013", - говорится в документе.

"Во время пленарных заседаний по вопросам избрания судей бессрочно отдельные народные депутаты предприняли попытку сорвать процесс избрания судей и вернуться к не предусмотренной законом "О судоустройстве и статусе судей" процедуре предварительной подготовки вопросов, связанных с избранием судей, в комитете Верховной Рады" , - заявили в Совете судей.

Кроме того, судей обеспокоило то, что депутаты хотели "обсуждения кандидатур судей непосредственно на заседании Верховной Рады, а также изъятия отдельных судей из проекта постановления об избрании и возможности проведения по таким судьям дополнительных проверок".

"Попытка ревизовать установленный законом порядок избрания судьи бессрочно и вернуть практику предоставления оценки деятельности работы судей политическими органами является шагом назад от достигнутого нашим государством в реформе судоустройства на пути евроинтеграции, угрожает независимости судей, подрывает веру наших сограждан в справедливый, независимый и беспристрастный суд", - говорится в заявлении.