ВР назначила 94 судей

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат фракции “УДАР” Роман Романюк выступил за отклонение кандидатур ряда судей.

По фамилиям спорных кандидатов было проведено отдельное голосование.

Таким образом, ВР утвердила избрание на должности судей бессрочно 23 судей горрайонных судов, 5 судей городских судов, 56 судей районных судов, 4 судей хозяйственных судов, 22 - апелляционных и 4 судей окружных административных судов.

В то же время депутаты не поддержали кандидатуру Элеоноры Женеску на должность судьи Ленинского районного суда города Луганска и кандидатуру Олега Замеги на должность судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.