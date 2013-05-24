У Томенко обещают поднимать вопрос избиения журналистов на каждом заседании
Комитет ВР по вопросам свободы слова будет рассматривать вопрос избиения журналистов на каждом заседании до завершения расследования дела.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова будет рассматривать вопрос избиения журналистов на каждом своем заседании до завершения расследования этого дела, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, председателя этого комитета Николая Томенко.
«Каждое заседание нашего комитета будет начинаться с рассмотрения вопроса об избиении журналистки «5 канала» Ольги Сницарчук и корреспондента издательского дома «Коммерсантъ Украина» Владислава Соделя, произошедшего в Киеве 18 мая 2013 года», - сказал Томенко.
Такое решение было принято во время заседания комитета 23 мая.
В частности, народные депутаты с участием работников правоохранительных органов (начальника ГУ МВД Украины в г. Киеве и других), органов исполнительной власти, представителей общественных организаций, средств массовой информации обсудили данный вопрос и посмотрели видео с места инцидента.
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Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации установил факт избиения журналистов, препятствования журналистской деятельности и бездеятельности органов правопорядка во время инцидента. Также комитет требует проведения справедливого расследования, наказания всех виновных в совершении преступления и расследования фактов бездеятельности работников органов правопорядка во время инцидента.
Как сообщал УНИАН, 18 мая возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные молодые люди спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ» Влада Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками "свободовцев".
"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они избивали "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.
Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили стражей порядка защитить их.
21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении журналистов Сницарчук и Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.
22 мая Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи под залог в почти 23 тысячи гривень спортсмена Вадима Титушко, который подозревается в нанесении телесных повреждений журналистке Сницарчук.