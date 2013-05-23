СМИ: Азаров уверил журналистку, что готов защитить ее кулаками

Как сообщает Телекритикасо слов самой Сницарчук, об этом премьер заявил во время встречи с журналистами.

Сницарчук была на встрече с премьером вместе с журналистами, которые 22 мая во время заседания правительства приняли участие в молчаливой акции протеста, требуя расследовать события 18 мая.

Азаров, по словам госпожи Сницарчук, заверил ее, что если бы он был там, где ее избили, то лично защищал бы ее кулаками: «Силы на это у меня еще есть».