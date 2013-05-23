СМИ: Азаров уверил журналистку, что готов защитить ее кулаками
13:35, 23 мая 2013Политика
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Сегодня, 23 мая, премьер-министр Николай Азаров сказал журналистке «5-го канала» Ольге Сницарчук, которую 18 мая вместе с фотокорреспондентом «Коммерсантъ – Украина»» Владиславом Соделем избили на глазах милиции во время митинга, что защитил бы ее, если бы был в тот момент рядом.
Азаров защитил бы Сницарчук от Титушко / Фото Влада Соделя
Как сообщает Телекритикасо слов самой Сницарчук, об этом премьер заявил во время встречи с журналистами.
Сницарчук была на встрече с премьером вместе с журналистами, которые 22 мая во время заседания правительства приняли участие в молчаливой акции протеста, требуя расследовать события 18 мая.
Азаров, по словам госпожи Сницарчук, заверил ее, что если бы он был там, где ее избили, то лично защищал бы ее кулаками: «Силы на это у меня еще есть».
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