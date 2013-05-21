ЕК призвала Украину не дать обидчикам журналистов почувствовать безнаказанность

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Петер Стано.

“Мы с обеспокоенностью следили за инцидентами между участниками массовых акций в Киеве в выходные. В связи с этим сообщение о нападениях на журналистов является тревожным вопросом. Мы выражаем сожаление, что полиция не смогла защитить права на мирные собрания”, - заявил Стано.

Пресс-секретарь комиссара отметил, что в Еврокомиссии не увидели, что украинские правоохранители приняли надлежащие меры по установлению виновных в применении силы.

“Поэтому мы призываем украинские власти должным образом и эффективно расследовать все обвинения в использовании силы, в том числе против журналистов. Виновные в жестоких выпадах должны быть отданы правосудию во избежание безнаказанности участников таких действий”, - подчеркнул Стано.

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Он также отметил, что Еврокомиссия продолжит уделять внимание вопросу гарантирования безопасных и свободных проявлений прав на свободу собраний и свободу медиа.

“В свете нашего диалога с властью мы подчеркиваем важность одобрения улучшенного законодательства о свободе собраний в соответствии с европейскими стандартами”, - сказал пресс-секретарь комиссара.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Также во время митинга неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Влада Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками "свободовцев".

Сегодня в МВД сообщили о задержании подозреваемого в избиении журналистов.