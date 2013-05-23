Послы США и ЕС сегодня посетят Тимошенко

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердила пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО “Батькивщина” Юлия Германова.

По ее данным, ожидается, что Томбинский и Теффт приедут в больницу в 11.30.

Председатель Комитета ВР по вопросам европейской интеграции, член фракции «Батькивщина» Григорий Немыря отметил, что послам ЕС и США в течение 4-х месяцев отказывали в этой встрече.

По мнению Немыри, предоставление разрешения на встречу с Тимошенко связано с тем, что в будущем месяце в Украину прибывает миссия Европейского парламента под председательством Пэта Кокса и Александра Квасневского, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Немыря напомнил, что, как недавно отметил посол Томбинский, без решения вопроса политически мотивированного заключения Тимошенко подписание Соглашения с ЕС в Вильнюсе будет невозможным. «Это важнейший вопрос, за решением которого наблюдают как в Украине, так и в Европе», - отметил народный депутат.

Кроме того, Немыря добавил, что сегодня в Страсбурге должно состояться специальное заседание комитета по иностранным делам Европарламента, где, в частности, будет выступать защитник Тимошенко Сергей Власенко.

«Такое внимание Европейского парламента к выполнению условий ради подписания Соглашения об ассоциации является объективным, поскольку именно Европарламент, если соглашение будет подписано, должен рассмотреть вопрос о его ратификации», - сказал Немыря.

Как сообщал УНИАН, Теффт и Томбинский планировали посетить Тимошенко 29 апреля. Однако тогда их визит перенесла на более поздний срок Государственная пенитенциарная служба.

14 мая Томбинский заявил, что ожидает официального сообщения от ГПтС Украины о дате посещения Тимошенко. 20 мая посол США заявил, что рассчитывает получить разрешение в ближайшее время.