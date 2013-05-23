Медиаюристу не разрешили вместе с журналистами встретиться с Азаровым

Как известно, премьер выразил сегодня желание встретиться с представителями СМИ, которые 22 мая приняли участие в молчаливой акции протеста, требуя расследовать избиение журналистки «5-го канала» Ольги Сницарчук и фотокорреспондента издания «КоммерсантЪ - Украина» Владислава Соделя, и которых он приказал лишить аккредитации.

По информации «Телекритики», на присутствии юриста во время встречи с Азаровым настаивали сами журналисты, которых пригласили на встречу к премьер-министру.

На встречу с Азаровым, которая началась в 10.00, прошли журналисты Ирина Герасимова с оператором («5 канал»), Евгений Будерацкий («Украинские новости»), Ольга Каретникова («Голос.UA»), Александр Сивачук (УНН). Также с ними прошли журналист СТБ Евгения Мотрич и корреспондент «5 канала» Ольга Сницарчук, которая пострадала на митинге 18 мая.

Напомним, сейчас под зданием Кабмина продолжается журналистский митинг. Участники мероприятия требуют расследования нападения на своих коллег - Сницарчук и Соделя, а также выступают против незаконного лишения аккредитации журналистов из-за того, что они выразили свой протест на заседании правительства 22 мая.

22 мая представители СМИ во время заседания Кабмина провели акцию протеста относительно расследования избиения журналистов Сницарчук и Соделя: они развернулись к министрам спинами, на которых было написано «Сьогодні журналістка! Завтра - ваша дружина, сестра, донька. Дійте!». В акции приняли участие Ирина Герасимова («5 канал»), Илья Иванов («РБК-Украина»), Евгений Будерацкий («Украинские новости»), Ольга Каретникова («Голос.UA»), Александр Сивачук (УНН), Вера Щербакова («Дело»), Галина Корба («КоммерсантЪ-Украина»), а также оператор 5-го канала.

«Это что за концерт? Уйдите с заседания. Всех поименно записать и лишить аккредитации. Мы уважаем работу журналистов, но не превращайте заседание в цирк», - сказал в ответ на акцию Азаров.

Директор Института Медиа Права (ІМП) медиаюрист Тарас Шевченко заявил, что не видит оснований для лишения аккредитации представителей СМИ, которые 22 мая приняли участие в молчаливой акции в Кабмине. По словам медиаюриста, премьер-министр нарушил законодательство, приказав лишить журналистов аккредитации за участие в «молчаливой акции».

Как писала «Телекритика», 18 мая, во время митинга оппозиции (около 14.20) неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя. Это происходило на глазах правоохранителей, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью. Также представители милиции не воспользовались фото- и видеоматериалами, чтобы оперативно задержать нападающих.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленно легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 УКУ (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. В дальнейшем действия нападающего были переквалифицированы в хулиганство.

22 мая суд отпустил задержанного жителя Киевщины Вадима Титушко под залог, хотя министр МВД Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.