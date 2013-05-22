Главное за день: обзор топ-новостей

Более полная картина дня в нашем обзоре:

GRECO отметила прогресс в выполнении Украиной антикоррупционных рекомендаций

С 13 рекомендаций, предоставленных Группой государств Совета Европы против коррупции, выполнение которых продолжалось, Украина удовлетворительно выполнила две рекомендации, частично выполнила 10 рекомендаций.

Российской экономике пророчат греческий сценарий

Экономика России в течение ближайших 10 лет не сможет расти быстрее, чем на два процента в год, и власть начнет наращивать государственный долг, как это было в Греции.

Свободовцы выломали двери в сессионный зал Киевсовета (фото)

Народные депутаты от ВО «Свобода», среди которых Игорь Мирошниченко и Андрей Ильенко, выломали входные двери в сессионный зал Киевсовета, чтобы провести своих помощников на заседание.

За акцию в Кабмине Азаров потребовал лишить журналистов аккредитации

Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, в начале его вступительного слова приняли участие в молчаливой акции в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.

Четыре президента Украины возложили цветы к памятнику Шевченко

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве по случаю 152-й годовщины со дня перезахоронения Кобзаря в Украине.

Тягнибок может подать на Захарченко в суд

Лидер ВО Свобода Олег Тягнибок может подать в суд на министра внутренних дел Виталия Захарченко за незаконное прослушивание на основании стенограммы доклада министра в парламенте о событиях 18 мая.

Кожара - журналистам: Я бы к вам спиной никогда не повернулся

Кожара считает, что журналисты нарушили профессиональную этику, проведя молчаливую акцию во время заседания правительства.

Герега придумала, как продлить полномочия нынешнего Киевсовета

Секретарь Киевсовета Галина Герега заявляет, что сессию городского совета закрывать сегодня не будет и Киевсовет продолжает свою работу.

Председатель Конституционного Суда жалуется, что решение КС мало кто выполняет

Председатель Конституционного Суда Украины Анатолий Головин заявляет, что с 2007-го по 2011 год было принято 20 решений КС, но из них выполнено только восемь.

За акцию протеста в Кабмине журналистов могут лишить аккредитации (уточненная)

Департамент информации и общественных коммуникаций Секретариата Кабинета министров будет выполнять поручения премьер-министра по поводу лишения аккредитации журналистов, которые сегодня на заседании Кабинета министров приняли участие в молчаливой акции в поддержку журналистов.

Посол говорит, что ЕС очень надеется на освобождение Тимошенко до саммита в Вильнюсе

Освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко остается одним из условий для подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Вадима Титушко отпускают под залог

Титушко доставят обратно в СИЗО, а под залог выпустят, когда он заплатит 22940 гривен.

МИД Украины вызвал советника посольства РФ из-за обиды крымских татар

МИД Украины выражает обеспокоенность из-за некорректных высказываний Генконсула России в Симферополе в отношении крымских татар.