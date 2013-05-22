Посол: ЕС очень надеется на освобождение Тимошенко до саммита в Вильнюсе

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински в эфире 5 канала, сообщает сайт Тимошенко.

"Сейчас остается наиболее важный вопрос - это пребывание в тюрьме Юлии Тимошенко. Мы очень надеемся, что этот вопрос будет решен до времени проведения саммита в Вильнюсе. Мы можем сказать, что прогресс был осуществлен, однако пока еще не были решены все проблемы, которые должны быть решены до подписания соглашения об ассоциации в Вильнюсе", - сказал Томбински.

Представитель Евросоюза в Украине напомнил, что проблемой избирательного правосудия с европейской стороны занимается миссия Европарламента в составе экс-председателя Европарламента Пэта Кокса и бывшего президента Польши Александра Квасьневского.

"Эта миссия продолжается и у них есть надежда, что те вопросы, которые касаются избирательного правосудия и которые до сих пор не были решены, они будут решены на пути к саммиту Восточного партнерства в Вильнюсе", - отметил он.

Томбински также считает, что решение Европейского суда по правам человека по делу "Тимошенко против Украины" не может быть предметом политических дискуссий.

"Я бы советовал всем ознакомиться полностью с решением Европейского суда. Там четко указано, что были нарушения положений конвенции по правам человека и особенно статьи 18. Каждое нарушение - это нарушение, и не должно быть политических дискуссий на тему, что это означает" , - считает посол ЕС.

Глава Представительства ЕС в Украине подчеркнул, что власть Украины должна выполнить решение Европейского суда по правам человека.

"Я хочу напомнить о заявлении, которое было сделано после саммита Украина - ЕС 25 февраля, в котором отмечалось, что любое решение Евросуда будет полностью выполнено и внедрено", - отметил Ян Томбинського.