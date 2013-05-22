Четыре президента Украины возложили цветы к памятнику Шевченко

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве по случаю 152-й годовщины со дня перезахоронения Кобзаря в Украине.

Церемония проходила под исполнение произведений Т.Шевченко капеллой им. Л.Ревуцкого, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. Цветы к памятнику Кобзарю также возложили председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, премьер-министр Украины Николай Азаров, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

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