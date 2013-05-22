Четыре президента Украины возложили цветы к памятнику Шевченко
11:57, 22 мая 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве по случаю 152-й годовщины со дня перезахоронения Кобзаря в Украине.
Президенты Украины почтили Тараса Шевченко / Фото: allkiev.info
Церемония проходила под исполнение произведений Т.Шевченко капеллой им. Л.Ревуцкого, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Цветы к памятнику Кобзарю также возложили председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, премьер-министр Украины Николай Азаров, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
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