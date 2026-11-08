В Киеве изменят схемы движения по трем мостам: в МВД сообщили подробности

Для трёх переходов через Днепр вводятся специальные схемы.

С понедельника, 9 ноября, в Киеве введут резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра. Такое решение принято в связи с дополнительными угрозами безопасности, сообщает в Telegram Министерство внутренних дел Украины.

Изменения коснутся трех мостов столицы.

Мост Патона. На мосту организуют реверсивное движение: с 07:00 до 10:00 три из пяти полос будут работать в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 – левого.

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Северный мост. Грузовики будут направляться в объезд через Подольский мостовой переход. В то же время возобновят движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта в обратном направлении.

Южный мост. Грузовой транспорт с левого берега на правый будут направлять через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта ограничений не предусмотрено.

Подробные схемы проезда в ближайшее время будут опубликованы на страницах патрульной полиции. Правоохранители также будут проверять подъезды к мостам и наиболее загруженные дороги.

"Уже сегодня мы значительно увеличили количество полицейских экипажей в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям", – говорится в сообщении МВД.

В ведомстве призвали водителей соблюдать установленные ограничения и заранее планировать маршруты.

Транспортные проблемы Киева

Как писал УНИАН, российские атаки существенно осложнили транспортную ситуацию в Киеве, в частности из-за повреждения ключевых мостов через Днепр и инфраструктуры метрополитена. В октябре войска РФ неоднократно наносили удары по Южному мосту, в результате чего движение автомобильного транспорта временно полностью перекрывали в обоих направлениях, а поезда метро на зеленой (Сырецко-Печерской) линии курсировали лишь на отдельных участках.

Это привело к транспортному коллапсу с огромными пробками, особенно на левом берегу, Харьковском шоссе и Дарницком мосту, а также вынудило изменить маршруты автобусов № 22 и № 91 через Дарницкий мост и увеличить количество наземного транспорта.

Проблемы возникли, в частности, и после ракетного удара по Северному мосту 7 ноября: были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная сеть и линии электропередач, движение полностью перекрыли, а автобусы направили в объезд через Подольский мостовой переход.

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