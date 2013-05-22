Кожара - журналистам: Я бы к вам спиной никогда не повернулся

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара считает, что журналисты нарушили профессиональную этику, когда во время заседания Кабинета министров провели акцию молчания в поддержку своих избитых коллег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кожара сказал сегодня во время пресс-конференции.

Он отметил, что как министр уважает работу журналистов и надеется на такое же уважение к правительству и себе лично.

“Я присутствовал при этом, и хочу сказать, что как министр очень уважаю вашу работу, и я надеюсь на такое же уважение к правительству и к себе лично. Я бы к вам спиной никогда не повернулся”, - отметил министр.

По мнению Кожары, сегодняшняя акция является вопросом профессиональной этики. “Я думаю, что сегодня она (профессиональная этика - УНИАН) была нарушена”, - сказал он.

Кожара заверил, что премьер-министр Николай Азаров также не повернулся бы к журналистам спиной.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, Азаров на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, принявших участие в акции молчания в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.

В начале выступления премьера несколько журналистов повернулись к нему спинами, на которых были прикреплены плакаты с надписью: “Сегодня журналистка - завтра ваша дочка, жена, ребенок. Действуйте!”.