Кожара - журналистам: Я бы к вам спиной никогда не повернулся
Кожара считает, что журналисты нарушили профессиональную этику, когда провели акцию молчания во время заседания правительства.
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара считает, что журналисты нарушили профессиональную этику, когда во время заседания Кабинета министров провели акцию молчания в поддержку своих избитых коллег.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кожара сказал сегодня во время пресс-конференции.
Он отметил, что как министр уважает работу журналистов и надеется на такое же уважение к правительству и себе лично.
“Я присутствовал при этом, и хочу сказать, что как министр очень уважаю вашу работу, и я надеюсь на такое же уважение к правительству и к себе лично. Я бы к вам спиной никогда не повернулся”, - отметил министр.
По мнению Кожары, сегодняшняя акция является вопросом профессиональной этики. “Я думаю, что сегодня она (профессиональная этика - УНИАН) была нарушена”, - сказал он.
Кожара заверил, что премьер-министр Николай Азаров также не повернулся бы к журналистам спиной.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, Азаров на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, принявших участие в акции молчания в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.
В начале выступления премьера несколько журналистов повернулись к нему спинами, на которых были прикреплены плакаты с надписью: “Сегодня журналистка - завтра ваша дочка, жена, ребенок. Действуйте!”.