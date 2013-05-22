За акцию протеста в Кабмине журналистов могут лишить аккредитации (уточненная)

Департамент информации и общественных коммуникаций Секретариата Кабинета министров будет выполнять поручения премьер-министра по поводу лишения аккредитации журналистов, которые сегодня на заседании Кабинета министров приняли участие в молчаливой акции в поддержку журналистов, избитых 18 мая во время акций протеста.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Николая Азарова Виталий Лукьяненко в комментарии, размещенном на странице премьера в сети Фейсбук.

“Премьер-министр поручил лишить аккредитации участников акции, которые своим поведением нарушили порядок освещения работы заседания Кабинета министров. Это законное требование. В соответствии с законом Департамент информации и общественных коммуникаций Секретариата КМУ, отвечающий за аккредитацию, будет выполнять это поручение”, - говорится в комментарии Лукьяненко.

Средства массовой информации, которые представляют журналисты-участники акции, смогут аккредитовать для работы в правительстве других журналистов, сообщил пресс-секретарь премьера.

“Предусмотренная законом мера коснется исключительно и персонально тех, кто нарушил порядок. СМИ, которые представляют эти журналисты, смогут аккредитовать других сотрудников. Никаких препятствий работе журналистов в правительстве не создавали и не будут создавать”, - говорится в комментарии.

Лукьяненко убежден, что инцидент будет разрешен законно и со взаимным уважением к работе и журналистов, и исполнительной власти.

«А лично мне жаль, что коллеги не сумели или не захотели найти адекватный способ донести свою позицию, а главное – содействовать действительно эффективному правовому решению проблемы. Журналисты реально могут это сделать без плакатиков. Кому на руку они сыграли и можно ли эту игру считать добросовестной – пусть поразмышляют сами”, - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, которые приняли участие в акции молчания в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.

В начале выступления премьера несколько журналистов повернулись к нему спинами, на которых были прикреплены плакаты с надписью: “Сегодня журналистка - завтра ваша дочка, жена, ребенок. Действуйте!”.