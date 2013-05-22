Тягнибок может подать на Захарченко в суд

Как сообщает ТСН.ua, политтехнолог Тарас Березовец считает такой вариант развития событий вполне вероятным.

"Это юридический факт. Он (Виталий Захарченко - УНИАН) выступал не на корпоративе, а на заседании парламента, где есть стенограмма. На основании этой стенограммы Тягнибок все основания затаскать Захарченко по судам и лишить его должности министра", - сказал Березовец.

Напомним, Олег Тягнибок считает, что его прослушивали, из-за оговорки Виталия Захарченко во время доклада. Министр сказал, будто бы лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок подъехал на митинг со стороны Михайловской улицы.

Однако, по словам Тягнибока, он только собирался это сделать, о чем сообщил по телефону Андрею Ильенко, а на самом деле подъехал к перекрестку Б.Хмельницкого и Пушкинской, после чего пошел пешком.

Таким образом, из наличия данной информации у министра внутренних дел лидер "Свободы" сделал вывод, что его разговор прослушивали.

"Что это значит? Это значит, что наши телефоны прослушивают, это значит, что информацию министру его подчиненные дают даже не по факту, а по прослушанным телефонным разговорам", - заявил он.