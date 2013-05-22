Российской экономике предсказали греческий сценарий

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «Ренессанс капитала».

По словам Ивана Чакарова из «Ренессанса», замедление экономики в России связано с «ловушкой среднего дохода». В нее попадают развивающиеся страны, которые уже не могут наращивать экономику, так как лишаются своего главного преимущества — низких издержек (так называемого «преимущества отстающего»), отмечает Лента.ру.

Он напомнил, что в ловушку попадают страны, которые достигают годового ВВП на душу населения в 16 тысяч долларов, а в России сейчас показатель составляет 16016 долларов. Чакаров добавил, что из стран БРИКС Россия оказалась в «ловушке среднего дохода» первой. По его словам, похожие явления начались в экономике Западной Европы в 1970-х годах, в Южной Корее — в 1995 году, а в Сингапуре и Гонконге — в начале 1980-х.

Чакаров ссылается на расчеты Национального бюро экономических исследований США (NBER), которое установило, что попавшие в ловушку страны обычно теряют две трети от своих темпов роста. Для России это означает, что ВВП будет расти примерно на 1,6 процента в год против 4,3 процента в 2010-2011 годах.

При этом ближайшее десятилетие темпы роста экономики не будут превышать два процента в год, а рост доходов на душу населения — 1,9 процента против пяти процентов в 2000-х годах. Чакаров утверждает, что это может вынудить политиков наращивать заимствования для укрепления своей власти, что сделает Россию «новой Грецией».

«Ренессанс капитал» предсказывал попадание России в «ловушку среднего дохода» еще в ноябре прошлого года. Тогда в инвестиционном банке заявляли, что шансы избежать этого составляют 60 процентов, но стране необходимы экономические реформы.