МВД расследует бездействие милиции во время избиения журналистов в Киеве
15:51, 20 мая 2013Политика
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Назначено служебное расследование по поводу бездеятельности правоохранителей во время избиения журналистов 18 мая в Киеве.
Бурлаков обещает обнародовать результаты расследования / Фото: Влада Соделя
Руководство ГУ МВД Украины в г. Киеве назначило служебное расследование по поводу бездеятельности работников правоохранительных органов во время инцидента на улице Большая Житомирская 18 мая, в результате которого были избиты журналисты.
Об этом УНИАН сообщил и.о. начальника УСО МВД Украины Сергей Бурлаков.
“Служебное расследование по этому поводу назначено и проводится”, - сказал он и заверил, что его результаты будут обнародованы.
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