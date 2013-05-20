МВД расследует бездействие милиции во время избиения журналистов в Киеве

15:51, 20 мая 2013
Политика
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Назначено служебное расследование по поводу бездеятельности правоохранителей во время избиения журналистов 18 мая в Киеве.

Бурлаков обещает обнародовать результаты расследования / Фото: Власть Соделя

Руководство ГУ МВД Украины в г. Киеве назначило служебное расследование по поводу бездеятельности работников правоохранительных органов во время инцидента на улице Большая Житомирская 18 мая, в результате которого были избиты журналисты.

Об этом УНИАН сообщил и.о. начальника УСО МВД Украины Сергей Бурлаков.

“Служебное расследование по этому поводу назначено и проводится”, - сказал он и заверил, что его результаты будут обнародованы.

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