Эксперт говорит, что ПР своим антифашизмом может поставить крест на ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил политтехнолог Тарас Березовец сегодня во время пресс-конференции.

Он считает, что одновременное проведение оппозиционной акции “Вставай, Украина!” и антифашистского митинга, организованного властью, создаст дополнительное напряжение.

“Следует говорить об очень серьезных вещах. Это прямая ответственность власти в условиях, когда до исторического события - подписания Соглашения об ассоциации с ЕС - осталось мало времени, и власть может пройти этот путь цивилизовано, или наоборот - завтра выйти за цивилизованные рамки и поставить крест на этом соглашении”, - сказал Березовец.

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Он также напомнил, что завтра в Крыму состоятся акции, приуроченные к годовщине депортации крымских татар, и не исключил, что там могут быть какие-то провокации, и такую ситуацию власти могут использовать для того, чтобы уменьшить интерес к тому, что будет происходить в столице.