Азаров приказал Табачнику запретить сгонять учителей на митинги

Народный депутат от “УДАРа” Ирина Геращенко обратилась к премьер-министру Украины Николая Азарову с просьбой прекратить вынуждать бюджетников принимать участие в политических акциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Геращенко отметила, что их фракция получает обращения от работников бюджетной сферы о том, что сегодня и завтра их “сгоняют на митинги Партии регионов”.

“Особенно в Донецке, завтра везут на Киев”, - добавила она.

“Я хочу попросить вас, чтобы вы использовали сейчас прямой эфир и обратились ко всем непосредственным руководителям бюджетной сферы, губернаторам, что люди должны быть на своих рабочих местах, а не на митингах”, - сказала она.

В свою очередь Азаров дал указание министру образования Украины Дмитрию Табачнику запретить принудительное участие работников высших учебных заведений в политических мероприятиях.

Кроме того, он добавил, что Табачник должен довести это указание до всех учебных заведений.

На это Табачник заверил, что его министерство проконтролирует этот вопрос.

В то же время Табачник обратился к оппозиции, чтобы она “прекратила вербовку студентов учебных заведений на свои мероприятия за деньги”.