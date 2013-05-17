Януковичу принесут еще 5 тысяч подписей за помилование Тимошенко

Правозащитное движение «Всеукраинская комиссия справедливости» сегодня планирует передать в администрацию президента Виктора Януковича пять тысяч подписей с требованием освобождения Юлии Тимошенко и других политических заключенных.

В мероприятии примут участие оппозиционеры Иван Кириленко, Роман Забзалюк, Владимир Арьев, Василий Кравчук, Юрий Одарченко, сообщает Радио Свобода.

Ранее с просьбой освободить Юлию Тимошенко с использованием механизма амнистии к Януковичу обращались женщины-депутаты Верховной Рады и высшие церковные иерархи Украины.

Прекращение избирательного применения правосудия уже не первый год требуют от украинской власти ее американские и европейские партнеры.