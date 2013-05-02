Предстоятели христианских церквей просят Януковича помиловать Тимошенко

Об этом говорится в обращении предстоятелей церквей к Президенту, которое цитирует пресс-служба партии «Батькивщина».

Они призывают "проявить милосердие и согласно христианской традиции к Празднику Воскресения Христова помиловать Юлию Владимировну Тимошенко и освободить ее от отбывания наказания на основании п.27 ч.1 статьи 106 Конституции Украины и ч.1 статьи 87 Уголовного кодекса Украины".

Предстоятели церквей пишут, что "с радостью и надеждой встретили в день Благовещения Пресвятой Богородицы решение Президента о помиловании Юрия Луценко и Георгия Филипчука".

"Этот богоугодный поступок Президента стал существенным шагом для исправления последствий применения выборочного правосудия в нашем государстве", - говорится в обращении.

"Церковь не вмешивается в государственные дела, но, вместе с тем, призывает к прощению, милосердию и любви к ближнему. Убеждены, что помилование Юлии Владимировны Тимошенко и освобождение ее от дальнейшего наказания станет проявлением этих Богом завещанных добродетелей", - отмечают главы церквей.

Предстоятели христианских церквей молятся, чтобы слова Святого Евангелия, которые они процитировали в своем обращении, вдохновили Януковича на верное и милосердное решение.

"Призываем на Вас Божье благословение", - говорится в обращении, которое подписали предстоятель Украинской православной церкви (Киевский патриархат), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет; верховный архиепископ Киево-Галицкий, отец и глава УГКЦ Святослав Шевчук; предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины Мефодий; президент Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов Вячеслав Нестерук; епископ Церкви христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко; архиепископ Римско-католической церкви в Украине Петр Мальчук.

В пресс-службе партии напомнили, что с подобным ходатайством к главе государства раньше обратились представители почти всех регионов Украины, а также дипломаты, законодатели, политологи, представители экспертной среды, известные отечественные медики, архиепископы украинских церквей.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Филипчука.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.