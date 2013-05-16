В Раде оппозиционеры обозвали большинство «идиотами»

В Верховной Раде возник спор из-за неголосования парламентского большинства за постановление об отмечании 150-летия академика Вернадского.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление “Об отмечании 150-летия со дня рождения Владимира Вернадского” проголосовали только 210 (при необходимых 226 — УНИАН) из 394 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого голосования, которое не поддержали фракции Партия регионов и КПУ, народные депутаты из оппозиции начали скандировать: “Идиоты!”.

Народный депутат Украины Ирина Геращенко (фракция “УДАР”) назвала странной позицию парламентского большинства, когда не голосуют за чествование памяти выдающегося ученого Вернадского. Она подчеркнула, что нельзя не поддерживать важные решения только потому, что не нравится автор проекта постановления (автором этого проекта является Владимир Яворивский из фракции “Батькивщина”).

В то же время народный депутат из фракции Партии регионов Анна Герман подчеркнула, что произошла досадная ошибка, и депутаты фракции не услышали, за какое постановление идет голосование. В свою очередь народный депутат Яворивский подчеркнул, что жестикуляция Михаила Чечетова (фракция Партии регионов) напоминает ситуацию, что он “косит трын-траву”.

Также ВР не поддержала проекта постановления об отмечании подвига героев боя под Крутами. За данное решение проголосовали лишь 168 (при необходимых 226 — УНИАН) народных депутатов.

Председатель ВР Рыбак пообещал, что поставит на переголосование эти постановления.