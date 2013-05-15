ПР показала фото, где оппозиция «кнопкодавит», прикрываясь газетой

"15 мая факт неперсонального голосования в сессионном зале Верховной Рады со стороны народных депутатов от фракции "Батькивщина" зафиксировали фотографы из ложи для прессы", - утверждается в сообщении ПР.

По сообщению политсилы, на одном из фото депутат Ольга Сикора, находясь на месте своего коллеги, народного депутата Владимира Купчака, проголосовала за его и за себя, сообщает Украинская правда.

Кроме того, согласно информации Партии регионов, народный депутат Дмитрий Шлемко "факт кнопкодавства попытался утаить, прикрывая пульт для голосования… газетой".

"Нардеп, расположившись на месте народного депутата Ярослава Федорчука, сначала голосует "за того парня", а затем уже - за самого себя", - прокомментировали фото в ПР.

Как известно, депутат Партии регионов Сергей Матвиенков 15 мая голосовал вместо своего бывшего коллеги с "ММК имени Ильича" – "регионала" Владимира Бойко.

Фото : Пресс-служба ПР