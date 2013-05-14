Рада не приняла законопроект о создании антикоррупционного бюро

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 166 из 404 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

За данный законопроект проголосовали два депутата из фракции Партии регионов, 78 - из “Батькивщины”, 39 - из “УДАРа”, 35 - из “Свободы” и 12 внефракционных.

По теме: 373 депутата проголосовали за антикоррупционный закон

Законопроект определял правовые основы организации и деятельности НАБ как единственного антикоррупционного государственного правоохранительного органа со специальным статусом.

В пояснительной записке отмечается, что специальный статус Национального антикоррупционного бюро объясняется особым порядком его создания (на основании закона), специальным порядком назначения его председателя (Верховной Радой Украины по предложению не менее 150 народных депутатов), специальными механизмами контроля его деятельности и возможностью его работникам составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование по деяниям, связанным с коррупционными правонарушениями, совершенными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или органов местного самоуправления.

В документе сказано, что при этом компетенция антикоррупционного органа должна быть ограничена двумя основными факторами: субъектом правонарушения являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления: Президент Украины, председатель Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместитель, премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-министры Украины, министры, другие руководители центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров Украины, и их заместители, председатель Службы безопасности Украины, Генеральный прокурор Украины, председатель Национального банка Украины, председатель Счетной палаты, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым, председатель Совета министров Автономной Республики Крым; народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты местных советов; государственные служащие, должностные лица местного самоуправления; военные должностные лица Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований, кроме военнослужащих срочной военной службы. А также судьи, лица рядового и начальственного состава органов внутренних дел, государственной уголовно-исполнительной службы, органов и подразделений гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, налоговой милиции; должностные и служебные лица органов прокуратуры, Службы безопасности Украины, дипломатической службы, таможенной службы, государственной налоговой службы; члены Центральной избирательной комиссии; должностные и служебные лица других органов государственной власти.

Вторым фактором, согласно законопроекту, является административная или уголовная наказуемость противоправного деяния, совершенного лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или органов местного самоуправления.

С целью устранения дублирования функций НАБ с другими органами государственной власти и устранения лишних расходов Государственного бюджета Украины на его содержание в законопроекте предлагалось создать этот орган на базе и за счет специальных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступной деятельностью Службы безопасности Украины и подразделений ГУБОП МВД Украины, а также за счет подразделений внутренней безопасности органов государственной власти.

Предельную штатную численность НАБ предлагалось установить на уровне 1500 человек, в том числе до 1200 человек рядового и начальственного состава.

В соответствии с законопроектом, НАБ не позже 15 января каждого года информирует общество о своей деятельности за прошлый год и отчитывается два раза в год на пленарном заседании Верховной Рады Украины о результатах своей деятельности. При этом вступление в силу постановления Верховной Рады Украины о неудовлетворительной деятельности НАБ за отчетной период является основанием для увольнения Верховной Радой Украины председателя НАБ.