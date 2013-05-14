Верховная Рада Украины должна ввести мораторий на поиски правых и виноватых в исторических победах и поражениях. Об этом заявила народный депутат от фракции “УДАР” Мария Матиос во время выступления из парламентской трибуны.

“УДАР” предлагает отказаться от политического психоза на исторические темы и унизительного деления людей на победителей и побежденных. Мы предлагаем каждой парламентской фракции и внепартийным депутатам сесть за стол переговоров и обсудить политико-правовой документ о принципах национального согласия, которое разработала партия “УДАР”, - цитирует Матиос пресс-служба «УДАРа».

Депутат подчеркнула, что конфронтация никогда не объединит Украину. А все разговоры о примирении “не будут стоить выеденного яйца, потому что еще год-два, и непримиримых навеки примирят не политики, а кладбищенские ограды”. “Почему мы словесно соревнуемся в том, чтобы как можно сильнее задеть за живое Восточную Украину, или посильнее унизить Западную Украину именно в поминальные дни и памяти тех, кто победил нацизм? Почему мы не хотим делать такую украинскую политику, которую бы поддержала вся Украина, - от Путивля до Карпат? Любая война заканчивается тогда, когда хоронят последнего солдата”, - отметила депутат.

Матиос отметила, что депутаты должны увеличить финансовую помощь ветеранам Второй мировой войны, которых с каждым годом становится все меньше. “Мы как законодатели способны сделать оставшиеся годы жизни бывших фронтовиков более комфортными. В государстве не наступит дефолт, если мы настоящим боевым ветеранам сделаем исключительные пенсии. Ветеранов намного меньше, чем служащих с “особыми заслугами” без реальных заслуг. Дадим небедно и спокойно дожить тем, кто воевал на всех украинских, белорусских фронтах и воевал за сегодняшнюю Украину в рядах УПА. И оставим эту общественную деструкцию и конфронтацию в прошлом. Каждый из них любил Украину по-своему”, - подчеркнула депутат.

В “УДАРе” убеждены, что наступило время политикам-парламентариям отказаться от непрерывной публичной травли истории и суда над ней. И наступило время перейти к реальному национальному согласию, ведь в обществе есть запрос на гражданское спокойствие.