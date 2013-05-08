Депутат предлагает сажать за героизацию ОУН-УПА (законопроект)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

Данным законопроектом предусматривается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 448 “Реабилитация или героизация лиц и организаций, которые боролись против антигитлеровской коалиции”.

Ею предусматривается, что публичные призывы к реабилитации или героизации лиц и организаций, которые боролись против антигитлеровской коалиции, а также изготовление материалов с призывами к реабилитации или героизации лиц и организаций, которые боролись против антигитлеровской коалиции, с целью их распространения или распространения таких материалов, караются штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового. Кроме того, реабилитация или героизация лиц и организаций, которые боролись против антигитлеровской коалиции, в том числе и осуществляемая должностными лицами, караются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового. А все эти действия, совершенные организованной группой лиц либо повлекшие тяжелые последствия, караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается: “Резолюция ООН еще раз подтвердила недопустимость героизации всех, кто воевал против стран антигитлеровской коалиции, в том числе и, например, ОУН-УПА. Но ОУН-УПА же не просто воевали против стран антигитлеровской коалиции, но и были искренними идеологическими сторонниками нацизма и реализовывали ужасы фашизма на практике”.

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В записке сказано, что законопроектом будет установлена уголовная ответственность за героизацию и реабилитацию лиц и организаций, боровшихся против антигитлеровской коалиции, к которым “в Украине можно отнести: Организацию украинских националистов (ОУН), Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую повстанческую армию «Полесская Сечь» (УПА «Полесская Сечь» Тараса Бульбы-Боровца), Украинскую народно-революционную армию, Украинский центральный комитет, батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» в составе вермахта, 14-ю Гренадерную дивизию Ваффен-СС "Галичина" (Первая украинская), «Украинскую национальную армию», «Украинское освободительное войско» и т.п.”.