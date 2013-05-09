Янукович: Всестороннее развитие человека - главный приоритет государства

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы творим современное, модернизированное Украинское государство. И чтобы совершить это, нам, как и в далеком прошлом, так нужны доверие, взаимоуважение, большое духовное единство. В настоящее время приоритетом и конституционным долгом молодого Украинского государства является всестороннее развитие человека», - сказал глава государства.

Он отметил, что наряду с созданием новой инновационной модели экономического развития прилагаются большие усилия для модернизации гуманистического измерения.

По словам Президента, создаются условия для того, чтобы украинцы могли дать детям качественное образование, обеспечить полноценное физическое и творческое развитие.

«Существенно увеличена помощь семьям с детьми, на уход за детьми с особыми потребностями. Большое внимание уделяется поддержке одаренных детей», - подчеркнул Янукович.