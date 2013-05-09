Янукович напоминает украинцам о «святом сыновнем долге»

Президент Украины Виктор Янукович обещает на достойном уровне отпраздновать в этом году 70-летие освобождения Киева, а вскоре и 70-летие освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в своем выступлении на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Это большие даты в истории нашей страны, и государство сделает все необходимое, чтобы они были отмечены должным образом», - сказал Президент.

Также он отметил, что святым сыновним долгом является необходимость помнить обо всех погибших и заботиться о ветеранах.

Янукович подчеркнул, что государство поддерживает программы по поиску и благоустройству захоронений жертв войны во всех регионах.

«Увековечивая память погибших, мы делаем большое и святое дело, поскольку помним: без Великой Победы не было бы свободной Украины», - сказал Президент.