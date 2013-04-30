Кивалов: Освобождение Тимошенко на основании решения ЕСПЧ невозможно

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов подчеркивает, что никакого юридического обоснования освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на основании сегодняшнего решения Страсбургского суда нет и быть не может.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии С.Кивалова по поводу решения Европейского суда по правам человека по жалобе Ю.Тимошенко.

«В своем решение суд дал оценку соблюдения требований Конвенции при ее задержании и избрании для нее меры пресечения. Решение никоим образом не касается сути дела, по которому ее обвиняют. Решение ясно и четко дает оценку существующей ситуации. Все остальное – политические спекуляции», - отметил С.Кивалов.

Он объяснил, что, по сути, есть жалоба Ю.Тимошенко, есть решение ЕСПЧ по этой жалобе, есть трехмесячный срок для обжалования этого решения и есть обязанность государства в соответствии с требованиями Конвенции 1950 г. исполнить это решение. Но лишь тогда, когда оно получит статус окончательного, добавил С.Кивалов.

Он напомнил, что в резолютивной части своего решения ЕСПЧ установил нарушение нескольких параграфов статьи 5 Конвенции о правах человека (Право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 18 (Пределы использования ограничения прав) в соединении со ст. 5 Конвенции.

При этом суд признал отсутствие нарушений статьи 3 Конвенции (Запрет пыток) в связи с жалобой заявителя в отношении обвинений, связанных с предполагаемым ненадлежащим поведением с ней во время ее перевозки в больницу 20 апреля 2012 года и эффективного национального расследования.

С.Кивалов подчеркнул, что в Страсбурге не рассматривали дело Ю.Тимошенко по сути, обсуждалась лишь мера пресечения и задержание, а не вопрос, виновна Ю.Тимошенко или нет.

«Именно в этом аспекте судом были установлены нарушения Конвенции. И это означает только одно: ЕСПЧ в который раз указал нашей стране на то, что нормы действующего на момент задержания Уголовного процессуального кодекса не соответствовали требованиям Конвенции…

Хочу отметить, что новый УПК Украины, который вступил в силу в ноябре 2012 года и действует сейчас, существенно поменял законодательное обеспечение вопросов задержания и процессуальных прав задержанных, в соответствии с европейскими стандартами», - указал С.Кивалов.

Вместе с тем он подчеркнул, что решение ЕСПЧ не означает, что Ю.Тимошенко необходимо освободить от отбывания наказания.

«Я, будучи докладчиком ПАСЕ по вопросу «Обеспечение эффективности Страсбургского Суда: структурные недостатки государств – членов», достаточно основательно изучал прецедентное право ЕСПЧ. И, действительно, в практике ЕСПЧ были прецеденты, я сейчас говорю, к примеру, о деле «Фатуллаев против Азербайджана», когда ЕСПЧ в своем решении обязывал государство обеспечить немедленное освобождение заявителя. Что касается Тимошенко, то суд такого требования не выдвинул», - резюмировал С.Кивалов.