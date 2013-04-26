Власти пора думать над новым форматом отношений с крымскими татарами - политологи

«Нынешний Крым нельзя даже сравнивать с тем, что здесь творилось 20 лет назад: тогда здесь было межнациональное напряжение, был бандитизм, который тоже часто имел этнический оттенок. Власть научилась купировать риски, справляться с проблемами, но для стратегического улучшения ситуации нужно большее. Если бы в Крыму, допустим, строился самый высокий в мире небоскреб, и все с гордостью участвовали в строительстве это «вавилонской башни», многие проблемы отпали бы», - сказал Выдрин в пятницу в Симферополе, на круглом столе «Этнополитическая ситуация в Крыму: новые тенденции и старые проблемы», организованного «Крымским экспертным клубом».

В свою очередь директор Центра политических исследований «Пента» политолог Владимир Фесенко считает, что обустройство крымских татар после возвращения из депортации практически завершено, руководству Украины и Крыма следует сформировать новую стратегию взаимодействия с крымскотатарским народом, считает.

«Этап репатриации завершается, происходит смена поколений. Нужно переходить к новому формату отношений крымских татар и власти, вырабатывать новую политику в решении проблем ранее депортированных», - сказал Фесенко в пятницу в Симферополе, на круглом столе «Этнополитическая ситуация в Крыму: новые тенденции и старые проблемы», организованного «Крымским экспертным клубом».

Это мнение разделяет также крымский историк и политолог Андрей Мальгин, возглавляющий Центральный музей Тавриды.

«Длившийся около 25 лет процесс репатриации можно считать завершенным, подавляющее большинство крымских татар вернулись на родину. За пределами Крыма сейчас живут около 30 тысяч крымских татар, в Крыму – 260 тысяч», - сказал Мальгин.

По его мнению, поскольку крымские татары и представители других принудительно выселенных из Крыма народов благополучно вернулись на полуостров, нет нужды предоставлять этой категории граждан особый статус, как предлагает проект закона «О защите прав депортированных», прошедший первое чтение в Верховной раде Украины.

«Этот законопроект делает репатриацию «вечным» процессом, делает ее частью жизни многих поколений людей. Затягивание репатриации - это искусственная сегрегация, искусственное разделение жителей Крыма», - полагает Андрей Мальгин.

Политолог добавил также, что руководству Украины и Крыма следует переходить «к взаимодействию непосредственно с крымскотатарской национальной общиной». «Сейчас власть встречается не напрямую с представителями народа, а с представителями меджлиса - структуры-прослойки, которая на словах отстаивает интересы народа, а на деле действует в собственных интересах», - сказал Мальгин.