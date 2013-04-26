Луценко в Польше начал лечение

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Прибыл в Варшаву, начал курс лечения» - написал Ю.Луценко.

В то же время он добавил, что у него есть время и вдохновение для координации работы по созданию плана Третьей украинской республики и общения в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок наказания в колонии.

Экс-министру с начала года сделали две операции – первую в январе, тогда он находился в колонии, вторую - 16 апреля.

Глава польского правительства Дональд Туск пригласил Ю.Луценко в Польшу, чтобы продолжить лечение.

19 апреля Ю.Луценко обратился в уголовно-исполнительную инспекцию Государственной пенитенциарной службы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу для лечения. ГПтС предоставила такое разрешение.

22 апреля Ю.Луценко подтвердил, что 25 апреля отбудет на лечение в Польшу.