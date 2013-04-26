Данилишин: в Украине не просто кризис, а крах советской модели

Об этом заявил в интервью УНИАН бывший министр экономики Богдан Данилишин.

“На сегодняшний день в стране наблюдается не просто экономический кризис, а крах модели экономического развития - фактически исчерпаны резервы заложенной в советское время хозяйственной модели и отсутствует новая стратегическая альтернатива развития. Нужно как можно скорее решать этот вопрос. Перспектива страны во многом будет определяться развитием кризисных процессов в мировой, прежде всего, в европейской экономике, которая является нашим основным торговым партнером”, - отметил он.

Б.Данилишин отметил, что Украине в данное время, как никогда, нужны действенные реформы, поэтому даже наименьшие усилия в отношении их заслуживают поддержки. А правительству, убежден он, в этом году необходимо перейти к радикальным шагам.

По теме: Данилишин: во главе правительства нужен другой человек

“Я никогда не претендовал и не претендую на абсолютную истину. Но в настоящее время все должны четко осознавать риски, которые появляются перед государством, как в политическом, так и сугубо экономическом плане. С экономической точки зрения, как мир в целом, так и Украину, ожидают нелегкие времена... По моему мнению, 2013-й - первая половина 2014 года могут стать «окном возможностей» для реализации реформ, необходимых для модернизации страны. Для этого, в первую очередь, нужно объединение усилий всех политических сил. Этот период будет испытанием, как для власти, так и для оппозиции, на способность работать на благо Украины совместно, отбросив конфронтацию”, - заявил Б.Данилишин.