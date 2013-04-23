Кличко требует пустить его к Тимошенко
14:25, 23 апреля 2013Политика
2251 0
Кличко требует от ГПтСУ предоставить ему возможность посетить Тимошенко в больнице.
Виталий Кличко обратился к тюремщикам
Лидер партии “УДАР” Виталий Кличко обратился к председателю Государственной пенитенциарной службы и начальнику Качановской исправительной колонии с требованием предоставить ему как народному депутату возможность посетить экс-премьера Юлию Тимошенко в больнице «Укрзализницы» в Харькове.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», по словам В.Кличко, «к сожалению, неполная и часто противоречивая информация представителей Государственной пенитенциарной службы Украины о состоянии здоровья и условиях содержания Тимошенко не вызывает доверия. Сегодня общественность не знает ни о реальных условиях содержания Юлии Тимошенко, ни о состоянии ее здоровья».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter