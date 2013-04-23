Кличко требует пустить его к Тимошенко

Лидер партии “УДАР” Виталий Кличко обратился к председателю Государственной пенитенциарной службы и начальнику Качановской исправительной колонии с требованием предоставить ему как народному депутату возможность посетить экс-премьера Юлию Тимошенко в больнице «Укрзализницы» в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», по словам В.Кличко, «к сожалению, неполная и часто противоречивая информация представителей Государственной пенитенциарной службы Украины о состоянии здоровья и условиях содержания Тимошенко не вызывает доверия. Сегодня общественность не знает ни о реальных условиях содержания Юлии Тимошенко, ни о состоянии ее здоровья».