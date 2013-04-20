Азаров рассказал детворе, каким активным пионером он был

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, в столичном Парке Вечной Славы он посадил дерево и пообщался с юными волонтерами, убиравшими парк.

Дети спросили главу правительства, как он работал на субботниках в советское время. "Я был активным пионером, как и все мы в то время. Что мы только не делали ... И улицы убирали, и парки, и скверы, помогали пенсионерам, ветеранам", - сказал Н.Азаров.

По теме: Янукович посадил елку (фото)

Премьер-министр также рассказал детям об обороне Киева в годы Великой Отечественной войны и планах правительства и столичной власти создать в Парке Вечной Славы аллею героев, которая будет начинаться от памятника трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Ивану Кожедубу. К 9 мая будут установлены первые два бюста: дважды Героям Советского Союза Георгию Береговому и Ахмет-Хану Султану.

Кроме того, Н.Азаров проинспектировал работы по созданию крупного транспортного узла у станции метро "Выдубичи", где, в частности, ознакомился с перспективами развития расположенной здесь автостанции. "Мы должны до конца года завершить благоустройство всей этой развязки. Самое главное, чтобы она стала удобной для людей", - подчеркнул премьер-министр, добавив, что окончательное введение развязки в эксплуатацию позволит гражданам, приезжающим в столицу из пригорода, быстро и удобно сделать пересадку на общественный транспорт: метро, троллейбусы и автобусы.

Глава правительства также принял участие в мероприятиях по озеленению территории возле автостанции, где посадил дерево.