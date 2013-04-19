В Минздраве скандал с закупками «скорых» назвали информационной атакой

«Еще раз хочу попросить журналистов и тех, кто заинтересован в распространении объективной информации: хотите разобраться – пожалуйста, мы предоставим всю необходимую информацию. Очень прошу профессионально разбираться, говорить со специалистами, а не идти на поводу у тех, кто раздувает скандал. Иначе вреда для граждан, для тех, чьи права пытаются защищать журналисты, получается больше, чем пользы», – отметила советник Минздрава.

«Сейчас же мы видим продолжение спланированной информационной кампании, направленной против МОЗ Украины. Информация, озвученная в СМИ, получена на основе аудита, инициированного министерством. Как раз министерство и захотело разобраться: как и куда пошли деньги. А по версии инициаторов скандала, опять виновато министерство. Это же глупость. Какая тогда альтернатива: тихо сидеть и не поднимать никаких вопросов, не устраивать проверок?» – резюмировала Ольга Баула.

При этом эксперт отметила, что за распространяемой неправдивой информацией стоят заинтересованные лица.

«На эту удочку попадают, в первую очередь, оппозиционные СМИ, как мы видим, в этот раз – оппозиционный телеканал. Но подбрасывают им поводы наши депутаты. В частности, профильный комитет Верховной Рады, который просто ведет свою беспощадную борьбу с министерством. Это уже выходит за рамки здравого смысла», – отметила Ольга Баула.

Напомним, электронными СМИ была распространена информация со ссылкой на канал ТВі, согласно которой в нарушение интересов государства Министерством здравоохранения Украины было приобретено 216 новых медицинских автомобилей Peugeot Boxer. Эти сообщения содержали информацию о том, что якобы «за каждую машину Минздрава во главе с Раисой Богатыревой» министерство заплатило большую сумму, чем коммерческая стоимость данных автомобилей.

МОЗ Украины официально опроверг данную информацию. В частности, стало известно, что за время пребывания Раисы Богатыревой на должности министра здравоохранения Украины, министерство не осуществляло никаких закупок автомобилей скорой помощи. Автомобили, о которых говорилось в упомянутых материалах СМИ, были закуплены еще до назначения Раисы Богатыревой на должность вице-премьер-министра Украины –министра здравоохранения. Более того, сообщает Минздрав, по инициативе Раисы Богатыревой Государственным украинским объединением «Политехмед» в защиту государственных интересов за несвоевременную поставку указанных автомобилей было осуществлено начисление пени и штрафа в размере 27 350 082 грн и обращение в Хозяйственный суд г. Киева с исковым заявлением о взыскании денежных средств (штрафных санкций). Данная сумма, по решению суда, была взыскана с поставщика.

На данный момент телеканал ТВi удалил со своего сайта соответствующее сообщение о закупках машин скорой помощи.