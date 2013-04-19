Лукашенко хвастает самым высоким показателем среди государств СНГ

Беларусь имеет хороший запас прочности в условиях затяжного мирового кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«2013 год является ключевым в нынешней пятилетке. Если оглянуться назад, то старт пятилетки был непростым. Нас все-таки затронул мировой финансово-экономический кризис. Однако нам удалось в основном стабилизировать ситуацию. Сегодня мы преодолели рубеж в 500 долл. средней заработной платы по стране. Справились с высокой инфляцией, успокоили валютный рынок, обеспечили профицит бюджета и сохранили на безопасном уровне золотовалютные резервы», - подчеркнул А.Лукашенко.

Он отметил, что все успехи Беларуси замечены и отмечены в мире.

«Так, согласно ежегодному рейтингу ООН, страна вошла в число первых пятидесяти государств мира по индексу человеческого развития, что является самым высоким показателем среди государств СНГ», - констатировал Президент Беларуси.

При этом А.Лукашенко считает, что поводов для тревоги меньше не стало.

«Мир вокруг нас так и не выбрался из затяжного кризиса. Благоприятных прогнозов на будущее практически не слышно. Мировая финансовая и политическая элита в растерянности. Простые способы решения проблем вроде печатания пустых долларов и евро и хитроумных финансовых манипуляций не дают эффекта. А идти на неизбежные фундаментальные реформы не хватает воли и смелости. Кстати, а от нас они все требуют реформ», - отметил белорусский Президент.

По словам А.Лукашенко, в такие периоды своей истории человечество всегда обращается к базовым экономическим ценностям - способности обеспечить себя товарами первой необходимости: продуктами питания, одеждой и жильем.

«И в этом мы имеем хороший запас прочности, хорошие навыки. Потому что Беларусь развивала реальный сектор экономики, а не надувала мыльный финансовый пузырь», - подчеркнул А.Лукашенко.

Справка УНИАН. Сегодня Президент Беларуси А.Лукашенко обращается с традиционным ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

В Овальный зал парламента приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

Напомним, что в 2012 году А.Лукашенко также планировал выступить с посланием к народу и парламенту 19 апреля. Однако за два дня до назначенной даты было принято решение перенести мероприятие в связи с тем, что глава государства отклонил проект послания, подготовленный для него госорганами, отправив документ на доработку.

В итоге, послание главы государства состоялось 8 мая. Выступление А. Лукашенко длилось два часа, еще примерно столько же он отвечал на вопросы депутатов.