К больнице Тимошенко подъехали автозак, скорая и автомобиль ГАИ

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы, сейчас на расстоянии нескольких метров от центрального входа медзаведения стоят автомобиль ГАИ, микроавтобус, автомобиль «скорой помощи» и автозак.

Вход на территорию больницы охраняют не более пяти сотрудников милиции. Работников других подразделений милиции, в том числе спецподразделения «Беркут», возле проходной больницы не видно.

На этот момент нет даже сторонников Ю.Тимошенко, которые постоянно дежурят перед проходной ЦКБ «Укрзализницы».

На подъездной к медзаведению дороге нет патрулей ГАИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 в Печерском райсуде Киева в режиме видеоконференции будет допрошен Петр Кириченко, который является свидетелем обвинения по делу об убийстве в 1996 году народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

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Подозреваемая в причастности к организации этого убийства Ю.Тимошенко неоднократно требовала своей доставки на все заседания Печерского райсуда Киева по допросу свидетелей по этому делу.

В то же время сегодня в пенитенциарной службе заявили, что Ю.Тимошенко будет предложено принять участие в допросе свидетеля П.Кириченко в режиме видеоконференции.