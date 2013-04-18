Политологи сомневаются в искренности советника Лазаренко

Об этом они заявили корреспонденту УНИАН, комментируя решение Печерского районного суда Киева 19 апреля допросить П.Кириченко. Допрос будет проходить в форме видеоконференции.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев выразил удивление по поводу того, что свидетель не может присутствовать в зале суда, если обвинение считает его «козырным свидетелем».

Политолог также заметил, что не может не тревожить история, произошедшая в 2011 году, с приездом в Украину из США жены П.Кириченко с целью продать недвижимость, с ее «странным» арестом, а затем с ее «странным» освобождением (В 2011 году жену П.Кириченко 2,5 месяца удерживали в Лукьяновском СИЗО – УНИАН).

«Все это не может не вызывать определенных сомнений в правдивости, аргументированности и незаангажированности свидетельств П.Кириченко, тем более что он никогда не имел прямого отношения к Ю.Тимошенко, а фактически был помощником П.Лазаренко, и вряд ли он имеет достоверные факты, которые бы проливали свет на загадочные дела конца 90-х годов», - сказал В.Карасев.

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Он считает, что П.Кириченко может быть ценным свидетелем по делу П.Лазаренко, но вряд ли может быть свидетелем, сведениям которого можно доверять, по делам Ю.Тимошенко.

«Тем более, что у него очень «специфические» отношения с Генеральной прокуратурой», - заметил политолог.

«Вся эта мутная, а иногда темная, с белыми пятнами история с П.Кириченко и пребывание в Украине его жены, и его отношения с Генеральной прокуратурой перебивает все «козыри», которые Генпрокуратура попробует использовать на завтрашнем заседании (суда)», - заметил он.

Руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что ситуация с П.Кириченко, «мягко говоря, притянута за уши» и «шита белыми нитками». По его словам, очень трудно понять, каким образом обвинение при помощи показаний П.Кириченко планирует доказывать вину Ю.Тимошенко.

Он выразил уверенность, что П.Кириченко, получая политическое убежище в США, дал показания по делу П.Лазаренко, но ничего не говорил о Ю.Тимошенко.

«Чтобы получить политическое убежище, П.Кириченко рассказал все, что только можно было бы рассказать, и эта информация была бы у американцев», - заметил В.Бала.

«Если бы что-то было на Ю.Тимошенко в те времена, то, безусловно, американцы об этом бы знали. И сегодня Америка бы не выступала за освобождение Ю.Тимошенко, и не ставила бы вопрос так жестко», - прибавил он.

В.Бала допустил, что при таких обстоятельствах США не ставили бы в «неудобное положение украинскую власть», и у заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина не было бы проблем с получением визы.

Политолог считает очевидной «мотивированность правосудия» по делу об убийстве Е.Щербаня.

«Здесь остается только разводить руками, и надеяться, что здравый смысл возьмет верх», - заметил В.Бала.

Он обратил внимание, что все предыдущие свидетели, допрошенные в суде, и те, которые действительно имели отношение к компании ИСД, - Виталий Гайдук и Сергей Тарута - фактически опровергли существование конфликта между ИСД и корпорацией «Единые энергетические системы Украины», возглавляемой Ю.Тимошенко.

Директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей Гарань также уверен, что свидетельства П.Кириченко не будут объективными. По словам эксперта, всем известно, что на жену П.Кириченко оказывали давление, когда она была арестована во время пребывания в Киеве.

«Понятно, что это было давление на Кириченко, и очевидно, когда он согласился дать соответствующие свидетельства, тогда и выпустили его жену», - сказал он.

По словам А.Гараня, насколько ему известно, когда П.Кириченко допрашивали американские прокуратуры, он ничего не говорил о Ю.Тимошенко.

«Поэтому, я бы даже здесь взял в кавычки слово свидетель, потому что здесь есть полная заангажированность и у меня нет никакого сомнения в этом», - заметил политолог.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером П.Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня уже допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.

Печерский районный суд Киева планирует 19 апреля допросить бывшего советника экс-премьер-министра Павла Лазаренко П.Кириченко как свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня.